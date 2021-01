Rocam recebe denúncia e prende homem com arma de fogo em Iranduba

MANAUS – Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) prenderam, na tarde desta terça-feira (12/01), um homem, de 22 anos, por porte ilegal de arma de fogo, no município de Iranduba, a 38 quilômetros de Manaus.

A equipe recebeu denúncia anônima, informando que, na rua Nazaré-Mutirão, tinha um indivíduo de bermuda e camisa verdes, com arma de fogo. A guarnição da Rocam deslocou até o local informado.

Sendo localizado o suspeito com as características repassadas, foi feita a abordagem no mesmo, onde foi encontrada a arma de fogo calibre 32 com três munições não deflagradas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao infrator, que foi conduzido ao à 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.