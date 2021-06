Rodoviários: ex-junta governativa ataca a Justiça por não conseguir liminar

Em áudio vazado no meio da categoria dos Rodoviários de Manaus, o ex-cobrador aposentado Francisco Bezerra diz que a justiça beneficia os diretores do Sindicato dos Rodoviários e, por esse motivo, eles não conseguiram tomar à força, a direção do Sindicato, mesmo depois de vários pedidos de liminar feitos por seus advogados.

Sobre Jânio Pereira, Francisco Bezerra e Ivanilton Lopes, o presidente dos Rodoviários do Amazonas, Givancir Oliveira, informou que eles já estiveram na direção do Sindicato dos Rodoviários como junta governativa, sempre movidos por ações conseguidas por advogados contratados especialmente para induzir a Justiça ao erro, mas que não sustentaram a acusações falsas e foram colocados para fora.

“Felizmente, os juízes descobriram as intenções dos três desocupados, que nem da categoria eles são”, complementou.

Nos últimos 10 anos, o trio Francisco Bezerra, Jânio Pereira e Ivanilton Lopes tentaram pelo menos umas seis vezes ‘tomar’ a diretoria do Sindicato, via pedido de liminar na justiça do Trabalho, mas sempre foram desmascarados pela categoria e pela própria justiça que os havia colocado lá.

“As liminares com pedido de destituição tiveram início em 2012 e se arrastam até esse ano de 2021, sempre com os mesmos aposentados e os mesmos advogados”, lembra o vice-presidente Josenildo Mossoró.

Conforme disse o presidente Givancir Oliveira, depois de mais uma investida frustrada, agora em 2021, os três desocupados passam os dias nas portas das garagens atacando o Tribunal, os juízes, unicamente porque eles não conseguiram induzir a justiça ao erro.

“As liminares com argumentos velhos e desgastados, já não convencem mais ninguém”, assegura o diretor Josildo de Oliveira.

Ouça o áudio: