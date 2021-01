Roraima está há 3 dias sem vagas de UTI para pacientes com Covid-19

Roraima registrou 14 mortes em 24h e o Hospital Geral de Roraima (HGR) segue pelo terceiro dia com 100% de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde (Sesau) na noite dessa segunda-feira (25).

A unidade é a única que trata casos graves da doença em todo o estado, que chegou a 72.656 infectados. Ao todo, os óbitos em razão da doença no estado chegam a 835.

O HGR, conta com 40 leitos de UTI, 10 leitos semi-intensivos e 133 leitos clínicos. De acordo com o boletim, os semi-intensivo estão com 70%. Os leitos clínicos chegaram a 98% de ocupação.

Foram confirmados 194 novos casos da doença só nesta segunda-feira, segundo boletim epidemiológico da Sesau.

A Sesau investiga 58 óbitos para determinar se foram causadas por complicações do coronavírus.

