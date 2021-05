Rússia liberta brasileiro preso no país desde fevereiro de 2019

O presidente Jair Bolsonaro anunciou neste domingo, 2, que o governo russo libertou Robson Nascimento de Oliveira, brasileiro que estava preso no país desde fevereiro de 2019. Robson foi condenado por contrabando e tentativa de tráfico de drogas por ter levado para a Rússia duas caixas do remédio Mytedom (cloridrato de metadona), que é proibido no país do leste europeu.

Robson é ex-motorista do jogador de futbeol Fernando, que atuava no Spartak Moscou. A substância que ele carregava na bagagem foi comprada pela família do atleta no Brasil para ser entregue a ele na Rússia.

Em dezembro, Robson foi condenado a 3 anos de prisão. Em outubro, o governo brasileiro chegou a enviar uma carta ao governo de Vladimir Putin pedindo a soltura do motorista.

Neste domingo, Jair Bolsonaro anunciou que Robson já foi liberado e está na embaixada do Brasil em Moscou. Ele deve retornar ao Brasil ainda nesta semana.

Veja