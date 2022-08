São Paulo enfrenta o Flamengo no estádio do Morumbi nesta quarta-feira (24)

Com mais de 30 mil ingressos vendidos até o momento, o São Paulo enfrentará o Flamengo no estádio do Morumbi nesta quarta-feira (24). A partida acontece às 21h30 e será válida pelo jogo de ida nas semifinais da Copa do Brasil.

O Tricolor paulista chega com dois focos principais em mente: conquistar o título inédito e a premiação milionária. Caso erga a taça – pela primeira vez em toda a sua história – pode embolsar mais de R$100 milhões para seus cofres.

Já o Rubro-Negro segue na busca pelo tetracampeonato. A equipe carioca foi campeã do torneio nos anos de 1990, 2006 e 2013. O jogo de volta acontece no Rio de Janeiro, no Maracanã, dia 14 de setembro.

A partida entre São Paulo e Flamengo será transmitida na Globo, SportTV e na plataforma pay-per-view Premiere.

