Secretaria de Cultura reforça parceria em encontro indígena em Parintins

O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) promoveu no sábado, 26 de abril, o VI Encontro de Valorização dos Povos Indígenas, em Parintins. Com o tema “Lutas pelos Direitos Indígenas, o evento realizado na frente ao Anfiteatro Silas Maçal, teve apoio da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Cultura, fortalecendo o reconhecimento e o respeito à diversidade étnica, além de ampliar o diálogo intercultural na sociedade.





A programação, organizada pelos alunos do instituto, reuniu 18 etnias indígenas, que apresentaram sua cultura, alimentação, danças e grafismos em estandes montados para a exposição. A iniciativa deu visibilidade às tradições ancestrais dos povos originários e reforçou seu protagonismo no contexto acadêmico e social.

De acordo com a gestora do IFAM Parintins, Christiane Rodrigues, o encontro foi um momento de reflexão sobre a importância da multiculturalidade no processo de formação. “Por muito tempo essa diversidade esteve despercebida. Hoje, mostramos o quanto ela é essencial para entender o passado, viver o presente e projetar o futuro”, afirmou. Segundo a professora, o instituto trabalha essas questões ao longo de todo o ano, por meio do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI), inserindo o respeito e a valorização das culturas indígenas no currículo escolar.

A Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, integrou a organização do evento, fortalecendo a realização das atividades e renovando o compromisso com a preservação e valorização das culturas indígenas. Para a subsecretária de Cultura, Rozenilce Santos, “É fundamental apoiar iniciativas que mantêm viva a tradição dos povos originários e despertam o interesse das novas gerações pela diversidade cultural”.

O encontro também foi um espaço de celebração para as lideranças indígenas locais. A indígena Sateré-Mawé, May Almeida, destacou a importância do evento para a representatividade do seu povo. “É gratificante ver nossa cultura sendo valorizada e reconhecida, principalmente em um espaço onde nossos filhos também podem se sentir respeitados”, disse.

Entre os estudantes, a valorização da cultura indígena é um tema que se faz presente no cotidiano escolar. Adliniz Marques, aluna do primeiro ano do ensino médio técnico em informática, reforçou que o IFAM trata a questão indígena com seriedade. “Desde cedo, aprendemos a respeitar e a compreender a história dos povos indígenas, o que nos ajuda a evitar termos pejorativos e preconceitos”, afirmou.

O VI Encontro de Valorização dos Povos Indígenas reafirmou o papel da educação e da cultura como instrumentos de transformação social, reconhecendo os povos originários como parte fundamental da identidade amazônica e brasileira.