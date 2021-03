Secretária Soraya Sousa trabalha para minimizar impacto de Covid-19 em Rio Preto

A equipe da Secretaria de Assistência Social (Semas) da Prefeitura de Rio Preto da Eva tem buscado diferentes meios de atender as demandas que surgem durante a pandemia de covid-19. A pasta tem prestado ajuda necessária a quem tem dificuldades.

A titular da Semas e primeira-dama, Soraya Almeida de Sousa, ressalta que os desafios das consequências do isolamento social são um problema que deve ser enfrentado pela gestão municipal com medidas que amenizem o sofrimento de muitas famílias.

Famílias em situação de vulnerabilidade social tem recebido apoio da (Semas) e permissionários que estão parados também receberam apoio com cestas básicas para amenizar o impacto financeiro dos efeitos da pandemia.

Em janeiro e fevereiro, no pico da pandemia, foram distribuídas mais de duas mil cestas básicas adquiridas com recursos próprios do município e outras recebidas por meio de doações.

“Entendemos que não é fácil, são vários caminhos a serem percorridos. É o bem comum que nos move a continuar lutando por melhorias e qualidade de vida. Esse é um desejo nosso e do Prefeito Anderson Sousa”, destacou a secretária municipal.

A secretária tem atendido todas as pessoas que a procuram na sede da Semas e conta com o apoio da secretária executiva, Néia Souza, e todos os funcionários para diminuir as desigualdades sociais.