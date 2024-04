Segurança da boca de fumo e traficante são presos no Jorge Teixeira

MANAUS | Polícias militares do Comando de Policiamento com Cães, (CIPCAES), prenderam dois homens que vendiam drogas na noite de terça-feira, (9), na rua Cambiuá, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.





De acordo com informações repassadas pelo sargento Daniel, que esteve na ocorrência. Os mesmo avistaram a dupla no local de tráfico e ao abordar os mesmo, foi encontrado a arma e as drogas.

Ambos tinham funções diferentes, um era o segurança da boca de fumo e outro fazia a comercialização das drogas. O caso foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia, (DIP).