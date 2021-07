Sem serviço de bordo, mulher leva refeição completa para comer no avião

Na medida em que os viajantes retornam aos aviões, as empresas aéreas vão gradativamente retomando seu serviço de bordo, incluindo itens que estão banidos há meses de aeronaves, como os pratos quentes.

No entanto, durante a fase mais pesada da pandemia, as companhias aéreas fizeram mudanças drásticas em seus serviços, tanto em terra quanto no ar. Isso incluiu o fechamento de salas de espera e o corte de todos ou da maioria dos serviços de bordo. Tais medidas foram parte de um esforço para reduzir o risco de contaminação e economizar algum dinheiro.

De qualquer forma, as medidas geralmente não proibiam os passageiros de levarem sua própria comida. E uma imagem, que veio à tona recentemente, mostra que algumas pessoas estão mesmo dispostas a comer algo enquanto voam.

No caso abaixo, que foi compartilhado em redes sociais, mostram uma mãe e seu filho num voo da Spirit Airlines entre Nova Iorque e Las Vegas, onde é possível ver os dois em seus assentos, enquanto saboreiam uma bela refeição completa de frutos do mar.

Como você pode ver, a fotografia mostra uma mulher sentada em um avião, enquanto bebe em seu copo. Não há informações do autor da foto. Ela está claramente engolindo o que parece ser uma deliciosa combinação gourmet das melhores ofertas do oceano, incluindo – mas não se limitando a – camarão, pernas de caranguejo e uma bandeja inteira de lagostas tão grandes que elas ocupam seus próprios lugares no voo.

Inconveniências

Embora fosse permitido levar a comida, há de se considerar alguns inconvenientes. Quando se trata de comida em um avião, odores fortes podem incomodar aos demais passageiros e é impossível pensar em um prato de frutos do mar inodoro. O próprio cheiro poderia importunar pessoas alérgicas à frutos do mar.

Outra questão é a complexidade do prato, já que, nesse caso, nota-se que uma das bandejas ocupa seu próprio espaço no voo. Se o avião estivesse cheio, seria difícil para a mulher lidar com tantos comes e bebes, além de poder incomodar a pessoa ao lado por, inevitavelmente, invadir seu espaço.

