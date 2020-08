Sema apresenta novo acordo para conservação de espécies no rio Cuieiras

O resultado da construção conjunta entre comunidades ribeirinhas e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) para conservação do recurso pesqueiro no rio Cuieiras foi apresentado, nesta sexta-feira (21/08), na comunidade indígena Três Unidos, localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Aturiá-Apuauzinho. O Acordo de Pesca do Rio Cuieiras foi socializado pela Sema com moradores de Unidades de Conservação (UC) do Amazonas beneficiadas com o tratado.

Os acordos de pesca são criados pelas comunidades ribeirinhas, com apoio do Governo do Estado, no intuito de promover o ordenamento pesqueiro de uma determinada região e minimizar os conflitos sociais entre pescadores. Além da APA Aturiá-Apuauzinho, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista também é beneficiada pelo regramento do rio Cuieiras.

De acordo com a assessora técnica e engenheira de pesca da Sema, Larissa França, o acordo de pesca é um instrumento com força de lei, que define as regras de acesso e de uso dos recursos naturais pesqueiros, tanto para moradores das áreas do acordo quanto para visitantes pescadores.

“O Acordo de Pesca do Rio Cuieiras é uma Instrução Normativa (IN), ou seja, uma norma. Essa norma é que contribui para o manejo dos ambientes aquáticos visando a conservação dos estoques pesqueiros, que beneficia os comunitários que vivem na área do acordo e os pescadores turistas que vêm visitar as unidades de conservação”, destacou França.

Geração de renda – Para além de um conjunto de medidas específicas, o acordo de pesca também é uma ferramenta estratégica para geração de renda local, sobretudo em áreas com potencial para a prática de “pesque e solte”, segundo afirmou o presidente da Associação-Mãe da RDS Puranga Conquista, Raimundo Leite.

“Esse acordo de pesca foi construído participativamente e é direcionado para todas as modalidades de pesca, inclusive a pesca esportiva no rio Cuieiras, a qual a instrução normativa proíbe por dois anos, além da pesca comercial. Eu vejo que essa é a oportunidade de nos organizarmos socialmente e fazer com que isso se torne uma geração de renda futura, tanto para pescadores quanto para a comunidade”, enfatizou.

Monitoramento – Os próximos passos para a consolidação do acordo de pesca do rio Cuieiras acontecerão por meio de ações de educação ambiental, comunicação e monitoramento, conforme explica o coordenador do programa Agentes Ambientais Voluntários (AAV) da Sema, Abraham Benayon.

O que diz o acordo – Segundo a Instrução Normativa nº 02, de 29 de julho de 2020, ficou estabelecido, dentre outras medidas, o zoneamento dos ambientes aquáticos da região do rio Cuieiras, com o detalhamento das áreas de preservação, subsistência, pesca comercial, pesca esportiva e ornamental.

De acordo com a norma, fica proibido o uso de alguns apetrechos e métodos de pesca, como a “batição”, técnica predatória que ameaça a vida de diversos peixes. Além da proibição, o acordo suspende a prática da pesca comercial e esportiva até dezembro de 2021, para viabilizar o crescimento adequado de espécies aquáticas, em especial o tucunaré.

Com a publicação da IN, quem descumpre o acordo está sujeito às penalidades previstas na legislação vigente, com ocorrência policial e, se for o caso, processo judicial e pagamento de multas.