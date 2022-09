Semacc fiscaliza comércio informal entorno do #SouManaus Passo a Paço 2022

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), atuou com 70 servidores na fiscalização e no ordenamento do comércio informal, em todo o entorno do festival #SouManaus Passo a Paço 2022, no primeiro dia do evento, neste sábado, 3/9.

De acordo com o diretor do Comércio Informal (Decin) da Semacc, Roberto Lima, a presença dos servidores da Semacc, desde as primeiras horas do sábado, garantiu a tranquilidade e a segurança de quem chegava ao perímetro do evento para se divertir.

“Estávamos em todo o entorno do festival, desde as primeiras horas da manhã do sábado, garantindo que os ambulantes não ultrapassassem o limite permitido e mantendo o ordenamento nas principais vias de acesso ao #SouManaus. Todos puderam ganhar sua renda, mas nos locais autorizados para o comércio”, explicou o diretor do Decin.

Aproximadamente 300 ambulantes ocuparam as principais vias de acesso ao festival que, neste domingo, 4/9, entra na sua segunda noite. A equipe de fiscalização da Semacc já está posicionada para mais um dia de evento.