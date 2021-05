Semana de Doação de Leite Humano vai até sexta-feira (21)

A Semana de Doação de Leite Humano inicia nesta segunda-feira (17) e vai até sexta-feira (21), com programação alusiva ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano, comemorado no dia 19 de maio. A semana terá o tema “Doação de leite humano: a pandemia trouxe mudanças, a sua doação traz esperança”.

O objetivo é chamar a atenção sobre a importância do leite materno para a saúde dos bebês, aumentando assim o número de doadoras e o volume de leite coletado para beneficiar os recém-nascidos internados nas Unidades de Terapia Intensivas Neonatais (Utins). Nos quatro primeiros meses deste ano, os três Bancos de Leite Humano (BLH) da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) coletaram mais de 822 litros, que beneficiaram 1.924 bebês prematuros internados em maternidades da rede pública e privada.

O Dia Mundial de Doação de Leite é uma iniciativa voltada à sensibilização da sociedade para a importância da doação. A meta é estimular a doação de leite materno; promover debates sobre a importância do aleitamento; e divulgar os bancos de leite no estado.

A programação coordenada pelo Banco de Leite Humano do Amazonas terá orientação sobre a doação, sensibilização nos Alojamentos Conjuntos (Alcons) e curso de manejo em aleitamento materno. As atividades serão presenciais e também de forma virtual.

A coordenadora do Banco de Leite Humano do Amazonas, da Maternidade Ana Braga, Elizabeth Hardman, informou que a pandemia gerou um reforço nos cuidados para doação de leite materno contando com a colaboração das mulheres doadoras.

“Desenvolvemos estratégias no reforço dos cuidados para não ter contaminação do vírus com higienização, controle do leite que chega e sai, controle do banco de leite nas unidades e na casa da doadora. Desde uma simples virose, a mãe doadora fica 15 dias afastada, pois quem pode doar são mulheres realmente saudáveis”, explicou Elizabeth.

Lista de Bancos de Leite e Postos de Coleta

• BLH da Maternidade Galileia

Posto de Coleta de Leite Humano Sophia Rocha Rodrigues – HUFM

Rua Camapuã, 108, Cidade Nova II

Manaus – CEP 69097-720

Tel.: (92) 3649-2750

UBS Armando Mendes

Rua 5, s/nº, Manôa

Manaus – CEP 69090-890

Tel.: (92) 3581-2273

[email protected]

Maternidade Azilda Marreiro

Avenida Samaúma, Monte das Oliveiras

Manaus – CEP: 69093-132

Tel: (92) 3646-5561

• BLH da Maternidade Ana Braga

Posto de Coleta de Leite Humano da Maternidade Ana Braga

Alameda Cosme Ferreira, s/nº, São José

Manaus – CEP 69083-000

Tels.: (92) 3647-4235 e (97) 9485-0796

Posto de Coleta Cantinho do Leite Maria Adriana Moreira – Hospital Vó Mundoca

Avenida Amazonas, Cristo Rei

Borba – CEP 69200-000

Tel.: (92) 3512-1104 – Fax: (92) 3512-1104

Posto de Coleta de Leite Humano da Maternidade Nazira Daou

Avenida Camapuã, 108, Cidade Nova

Manaus – CEP 69097-720

Tel.: (92) 3649-2650

Posto de Coleta de Leite Humano da Empresa P&G

Avenida Guaruba, 740, Distrito Industrial

Manaus – CEP 69075-080

Tel.: (92) 3616-2229 – Fax: (92) 3616-2196

[email protected]

[email protected]

Posto de Coleta de Leite Humano da Maternidade Chapot Prevost

Estrada do Aleixo, Km 16, 190, Colônia Antônio Aleixo

Manaus – CEP 69020-282

Tel.: (92) 3616-3400

[email protected]

Posto de Coleta de Leite Humano UBS Dr. Amazonas Palhano

Rua Antônio Mathias, São José Operário

Manaus – CEP 69085-010

Tel.: (92) 3248-3207 – Fax: (92) 3214-1135

[email protected]

Posto de Coleta de Leite Humano de Itacoatiara

Rua Acácio Leite, 2.593, Iraci

Itacoatiara – CEP 69101-071

Tel.: (92) 9399-4343

[email protected]

Posto de Coleta de Leite Humano Futuro Sustentável

Avenida Cosme Ferreira, 100, São José

Manaus – CEP: 69000-000

Tel: (92) 99148-0556

Posto de Coleta de Leite Humano da Maternidade Moura Tapajóz

Avenida Brasil, 1.335, Compensa

Manaus – CEP 69036-110

Tel.: (92) 3216-8158

[email protected]

Posto de Coleta de Leite Humano Neideana Ribeiro de Araújo

Rua 1º de Fevereiro, 10, Nova Esperança

Tabatinga – CEP 69640-000

Tel.: 97-3472-3372

[email protected]

Posto de Coleta de Leite Humano Amamentação Sementes da Vida

Rua Cosme Ferreira, 100, São José I

Manaus – CEP: 69000-000

Tel.: (92) 3647-4200

[email protected]

Dona Nely Lima do Nascimento

Estrada do Bexiga, 02, Fonte Boa

Tefé – CEP: 69553-150

Tel.: (97) 3343-3515

[email protected]

Posto de Coleta Maria do Socorro Abreu

Travessa 24 de Outubro, 191, Centro

Manicoré – CEP: 69083-000

Tel.: (97) 99485-0796

[email protected]

• BLH Fesinha Anzoategui – Maternidade Balbina Mestrinho

Posto de Coleta de Leite Humano – Maternidade Balbina Mestrinho

Rua Duque de Caxias, 1.142, Praça 14

Manaus – CEP 69020-140

Tel.: (92) 3182-4500 – Fax: (92) 3182-4546

Posto de Coleta de Leite Humano da UBS São Francisco

Rua: Rodolfo Vale, São Francisco

Manaus – CEP 69079-440

Tel.: 36-6344-59 – Fax: 36-1149-59

[email protected]

Posto de Coleta de Leite Humano – Instituto da Mulher Dona Lindu

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.581, Adrianópolis

Manaus – CEP 69008-200

Tel.: (92) 3643-8100 – Fax: (92) 3643-8172

[email protected]

Posto de Coleta de Leite Humano – Maternidade Alvorada

Rua 7, esquina com a avenida A , Alvorada I

Manaus – CEP 69042-150

Tel.: (92) 3659-2800 – Fax: (92) 3659-2800

[email protected]

Posto de Coleta de Leite Humano – Hospital Adventista de Manaus

Avenida Governador Danilo Areosa, 139, Distrito Industrial

Manaus – CEP 69075-351

Tel.: (92) 2123-1313

Posto de Coleta de Leite Humano – Hospital Maternidade Unimed Manaus

Avenida Constantino Nery, 1.678, São Geraldo, N.S. das Graças

Manaus – CEP 69053-002

Tel.: (92) 3212-2000 – Fax: (92) 3212-2080

Posto de Coleta de Leite Humano – Hospital Samel Assistência Médica

Avenida Joaquim Nabuco, 1.755, Centro

Manaus – CEP 69020-030

Tel.: (92) 2129-2273

[email protected]