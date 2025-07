Senador Omar Aziz dá sinais de que está se ‘bolsonarizando’ ao encostar em Wilson Lima e Coronel Menezes?

Meio à deriva e atirando para todos os lados, o senador Omar Aziz, do PSD de Kassab, estaria se ‘bolsonarizando’ ao encostar no governador Wilson Lima (União Brasil) e no Coronel Menezes (PP), duas figuras presentes nos palanque de Jair Bolsonaro (PL).





Considerado sempre uma figura aliada ao presidente Lula, o senador Omar Aziz (PSD) está começando a sinalizar que poderá migrar para outros cenários. De acordo com recentes acontecimentos, o parlamentar, que atualmente anda meio à deriva em busca de grupos políticos, dá fortes sinais de que está ‘se bolsonarizando’.

Nesta semana, Omar encontrou-se com o bolsonarista mais ativo do Amazonas, Coronel Menezes (PP). Ambos participaram de uma entrevista, no qual houve farta troca de elogios, diferente do que aconteceu nas eleições de 2022, quando os dois só faltaram ir para a agressão física e acusações nas redes socias e, tantos outros embates públicos.

Afagos ao governador

O outro gesto inusitado de Omar Aziz, esta semana, praticamente confirma que ele certamente vestirá a camisa verde e amarelo na próxima campanha de 2026, para o governo do Estado.

A nova investida de Omar, foi a reunião pedida com o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), que também não esconde sua simpatia pelo ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, inclusive indo a atos na avenida paulista, em São Paulo.

Repentina simpatia de Omar Aziz pelo oposto bolsonarista Coronel Menezes – foto: recorte

Mudando de opinião

Publicamente, o senador mandou um abraço para Wilson Lima e argumentou que, apesar das diferenças políticas, o governador demonstra responsabilidade independentemente de alinhamentos eleitorais.

“Eu não olho para quem ajudar. Aquele que eu puder ajudar, eu ajudo — não como favor, mas como obrigação de alguém que ganhou uma eleição com a ajuda de todos”, afirmou o senador, ao mencionar diretamente o governador Wilson Lima.

Nos bastidores, o que se comenta sobre o isolamento imposto ao senador no Estado, é que está empurrando Omar Aziz para uma estratégia do tudo ou nada, mesmo que para isso tenha que abraçar rejeições, antipatias e possíveis julgamentos em esferas superior.

Para ele no entanto, é “uma estratégia para manter um diálogo livre e as portas abertas para possíveis alianças”. O próximo ano, 2026, é ano eleitoral, portanto, este é o momento para traçar as metas, alinhar objetivos e iniciar as conversas para parcerias.

Vale lembrar que Omar Aziz vislumbra o governo do Amazonas no próximo pleito. Wilson Lima, por sua vez, pretende buscar uma cadeira no Senado, em Brasília.

Da redação