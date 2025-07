Trio ligado a líder religioso por crimes sexuais contra crianças e adolescentes é preso

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), realizou, entre segunda-feira e terça-feira (14 e 15/07), a segunda fase da Operação Mateus 7:15. A ação resultou na prisão preventiva de três homens, de 39, 42 e 46 anos, investigados por estupro de vulnerável, favorecimento à exploração sexual de crianças e adolescentes e armazenamento e divulgação de pornografia infantil.





As prisões foram realizadas nos bairros Da Paz, Cidade de Deus e Compensa, localizados nas zonas centro-oeste, norte e oeste de Manaus, respectivamente. Esta etapa é um desdobramento da primeira fase da operação, deflagrada em 31 de março deste ano, que culminou na prisão de um líder religioso de 38 anos.

Em coletiva de imprensa, o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, destacou o trabalho da equipe de investigação da Depca, coordenada pela delegada Mayara Magna, que conduziu com sucesso o cumprimento dos mandados de prisão. “Em março, prendemos um líder religioso investigado por usar um projeto da igreja para ganhar a confiança de crianças e adolescentes e abusá-las sexualmente. Agora, na segunda fase, identificamos indícios que levaram à prisão de outros três homens envolvidos na posse e compartilhamento de material pornográfico e suspeitos de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos”, explicou Fraga.

Segunda fase da operação

Segundo a delegada Mayara Magna, adjunta da Depca, o nome da operação faz referência a um versículo bíblico que alerta sobre falsos profetas. Durante as investigações, a análise do celular do líder religioso revelou uma rede de contatos envolvida no compartilhamento e incentivo à exploração sexual de crianças e adolescentes.

“As investigações confirmaram a participação dos três suspeitos presos nesta fase. Um deles afirmou em mensagens de aplicativo que já tinha abusado de uma criança de 10 anos e uma adolescente de 13 anos, além de incentivar o líder religioso a abusar de uma vítima de 8 anos, solicitando fotos e vídeos dos crimes”, relatou Magna.

O segundo suspeito, pai de dois filhos, mantinha contato com o líder religioso por redes sociais, cobrando dinheiro em troca de fotos de seus filhos e permitindo que o líder ficasse a sós com seu filho adolescente, praticando abusos em troca de benefícios financeiros.

Já o terceiro suspeito, que trabalhava como motorista de aplicativo e vigilante em uma escola, solicitava ao líder religioso conteúdos pornográficos infantis e participava de uma rede de compartilhamento desse material. Ele confirmou que o líder o incentivava a recrutar mais vítimas.

A delegada destacou que outros indivíduos podem estar envolvidos no esquema criminoso e que as investigações continuarão para identificá-los. “A Operação Mateus 7:15 poderá ter novos desdobramentos. A Depca seguirá firme no trabalho de proteger crianças e adolescentes de crimes sexuais, especialmente aqueles cometidos por pessoas que, em vez de protegê-los, praticam esses atos hediondos”, afirmou Mayara Magna.

Procedimentos

Os três suspeitos responderão pelos crimes de estupro de vulnerável, armazenamento e divulgação de pornografia infantil e favorecimento à prostituição ou exploração sexual de crianças e adolescentes. Eles passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.