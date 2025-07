Feirão habitacional oferece nova oportunidade para famílias conquistarem moradia em Manaus

Nos dias 26 e 27 de julho, o Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus, será palco de mais uma edição do Feirão Amazonas Meu Lar. O evento, promovido pelo Governo do Amazonas, é voltado para famílias que sonham em adquirir o primeiro imóvel, com condições especiais de financiamento e subsídios. Nesta segunda edição, os destaques são os 14 empreendimentos da construtora MRV, distribuídos por diversas zonas da capital amazonense.





O feirão repete uma fórmula de sucesso: na edição anterior, realizada em novembro de 2024, mais de 20 mil pessoas passaram pelo local. O volume de vendas chegou a R$ 55 milhões, com mais de 3,7 mil unidades habitacionais ofertadas, beneficiando milhares de famílias. A expectativa para este ano é repetir — e até superar — esses resultados, ampliando o acesso à moradia digna em Manaus e no interior do estado.

A MRV, uma das maiores construtoras do país, terá participação marcante no evento, oferecendo unidades nos residenciais Jardim Bonsai, Mirante Amazonas, Mirante Cardeal, Mirante das Flores, Residencial Tokyo, Vista da Alvorada, Vista das Flores, Vista das Oliveiras, Vista das Orquídeas, Vista das Paineiras, Vista do Oriente, Vista do Parque, Vista dos Jasmins e Vista dos Lírios.

Victor Lopes, gestor comercial da MRV no Amazonas, reforça o impacto social e econômico da iniciativa. “Esse evento tem papel fundamental na movimentação da economia e, ao mesmo tempo, representa uma grande oportunidade para quem sonha com o apartamento próprio. Com os incentivos oferecidos, conseguimos atingir um público que muitas vezes não teria acesso ao crédito habitacional. No novo edital, das 2,6 mil unidades habitacionais previstas, aproximadamente 1,2 mil são da MRV — ou seja, quase 50% de todo o estoque disponível, o que reforça o nosso compromisso com o acesso à moradia digna”, afirma.

As condições de financiamento são facilitadas por meio de subsídios do Governo do Amazonas, variando conforme a faixa de renda familiar: até R$ 35 mil para famílias com renda de até R$ 2.850; até R$ 30 mil para quem ganha até R$ 4.700; e até R$ 20 mil para rendas de até R$ 8.000. Para participar do feirão, é necessário fazer o pré-cadastro no site oficial do programa Amazonas Meu Lar ou pelo aplicativo SASI.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou a importância do programa para as famílias de baixa renda. “O evento é voltado para aquelas famílias que estão cadastradas no programa Amazonas Meu Lar, famílias de baixa renda que se encaixam nas categorias estabelecidas pelo Governo Federal, no Minha Casa, Minha Vida. O que estamos fazendo é dando apoio e melhores condições para a entrada e financiamento do seu apartamento”, explicou.