Seminf realiza obra emergencial e evita transtornos no Japiim

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atua com celeridade na recuperação de uma rede de drenagem profunda na rua Professora Diva Ponce (antiga rua 5 de Setembro), no bairro Japiim, zona Sul da cidade. A intervenção, realizada nesta quarta-feira, 16/7, tem caráter emergencial e busca restabelecer o correto escoamento das águas pluviais na região.





Durante inspeção técnica, foi identificada a necessidade urgente de substituição de vários tubos da rede antiga, que apresentavam rachaduras e desgaste acentuado, comprometendo o sistema de drenagem. Para garantir durabilidade e eficiência, os tubos antigos são substituídos por peças novas e mais resistentes, compatíveis com a demanda da área.

O prefeito em exercício e titular da Seminf, Renato Junior, destaca que a ação integra um plano estratégico de manutenção contínua da infraestrutura da cidade.

“Estamos atentos aos pontos mais sensíveis da cidade e agimos com agilidade para evitar maiores danos à população. Esta obra é fundamental para prevenir alagamentos e assegurar o bem-estar dos moradores. Na nossa gestão, a infraestrutura avança todos os dias com trabalho sério e compromisso real com Manaus”, afirmou Renato Junior.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos, promovendo soluções eficazes para os desafios urbanos, especialmente em áreas mais vulneráveis às intempéries.