Sepror distribui mais de 12 toneladas de alimentos a instituições sociais

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror) em conjunto com o Ministério da Cidadania, realizou nesta quinta-feira (20/05) a entrega de alimentos, adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade compra com doação simultânea, para entidades socioassistenciais em Manaus. Nesta ação, foram entregues 12,5 toneladas de alimentos adquiridas de produtores rurais do estado e que irão beneficiar diretamente cerca de 6.425 pessoas.

A entrega foi realizada nesta quinta-feira (20/05), por volta das 8h40, na sede da pasta, localizada na avenida Carlos Drummond de Andrade, bairro Japiim, zona sul da capital. Itens como abacaxi, maracujá, banana-pacovã, cebolinha, couve e chicória foram entregues a representantes de 12 entidades beneficentes. O valor total dos recursos é da ordem de R$ 45.496,50.

Marilza Magalhães, presidente da Associação dos Idosos Paz e Bem (Assibab), que há cinco anos é contemplada com a parceria junto à Sepror, ressaltou que o envio dos alimentos tem sido mais importante ainda durante a pandemia e destacou a qualidade dos produtos, frutos da agricultura familiar.

“Estamos gratos pelo Governo do Estado, porque os alimentos são de primeira qualidade, são todos maravilhosos. A Paz e Bem agradece por essa oportunidade de ter parceria com a secretaria e agradecer ao Governo, por estar ajudando tantas entidades dentro de Manaus”, diz.

A produtora rural Nazira da Silva, oriunda da Vila do Engenho, zona rural do município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), esteve no local representando outros 17 produtores e destacou os benefícios financeiros do programa para o setor. “É um excelente programa, inclusive tanto no preço, como no pagamento, é um programa muito bom e ajuda muito a agricultura familiar”, diz.

Balanço – Para o biênio 2020/2021, o Programa de Aquisição de Alimentos conta com recursos de R$ 13,4 milhões, mais que o triplo em relação aos R$ 4 milhões repassados para o biênio 2019/2020. O programa atenderá 2.060 agricultores familiares, com a aquisição de 5.350 toneladas de alimentos, que vão estar na rede socioassistencial de 122 entidades, atendendo cerca de 160 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social no Amazonas.

“É bom frisar que nós estamos na etapa 2020/2021, embora em meio a essa pandemia, mas estamos executando. O nosso planejamento não está atrasado, felizmente, porque o Amazonas tem, na sua agricultura familiar, uma produção bem adequada, dentro dos níveis, embora com as enchentes, mas nós estamos adquirindo, suprir essa necessidade de emprego e renda no estado do Amazonas”, explica o coordenador do projeto, Tanis Castro.