Sepror e Fazenda Esperança buscam firmar parceria técnica

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) recebeu, nesta terça-feira (15/06), o representante da Fazenda Esperança, Dom Mário Pasqualotto, bispo emérito e presidente da Fazenda no Amazonas, em encontro visando fechar parceria para ações conjuntas na recuperação de jovens dependentes químicos e moradores de rua. A iniciativa visa produzir alimentos para consumo dos internos, além de buscar levar formação técnica em agricultura.

O secretário de Produção Rural, Petrucio Magalhães Júnior, afirmou que buscará elaborar um Termo de Cooperação e um Plano de Trabalho, com prazo de um ano, para atender ao apelo da entidade, que já atua no Amazonas há mais de 20 anos.

No encontro, foi discutida também a doação de alimentos do Programa de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos para atendimento dos internos da entidade. Será feita ainda a doação de 5 mil alevinos de tambaqui, além de assistência técnica e capacitação rural.

“Fico muito contente em poder ver que o secretário chamou até mesmo outros departamentos para poder nos ajudar. Vamos ter a visita no local para ver o que mais pode ser feito e eu tenho muita esperança de que tudo vá dar certo”, afirmou Dom Mário.

Ao fim do encontro, ficou determinado que, no dia 23 de junho, será realizado um “Dia no Campo”, na Fazenda Esperança, para levar a doação de alevinos e para iniciar as tratativas do Termo de Cooperação.