Amazonas realiza carreata para reforçar rede de proteção a idosos no estado

Neste Dia Mundial de Prevenção e Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizou nesta terça-feira (15/06) uma carreata da avenida André Araújo, zona centro-sul, até a Bola do Produtor, zona leste de Manaus, para chamar a atenção da população para a causa dos idosos. A ação contou com representantes de toda a rede de proteção do Estado.

Na Bola do Produtor, foram distribuídos folders, adesivos e álcool em gel à população. Nos informativos da campanha Junho Violeta, o público teve acesso a todos os canais de denúncia e pôde conhecer a rede de proteção do Estado e da sociedade civil.

Segundo a secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, o Governo do Amazonas vem diariamente combatendo a violência contra a pessoa idosa e ampliando mecanismos de proteção. Segundo ela, os idosos são uma das prioridades da gestão do governador Wilson Lima.

“Infelizmente, nesse período de pandemia, os idosos estão junto aos seus algozes em casa, impossibilitados de denunciar, dependendo da ajuda de terceiros para procurar políticas públicas para defendê-los. Esse é um dia para relembrar que os adultos de hoje serão os idosos de amanhã. Precisamos urgentemente cuidar das políticas destinadas a eles”, acrescentou.

À frente da Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa, estrutura vinculada à Sejusc, a secretária Franciane Alves informou que no Amazonas há cerca de 390 mil idosos, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), e desse número há muitos que sofrem algum tipo de violência, como física, psicológica, financeira, entre outras.

“O governador Wilson Lima, sempre com o olhar sensível a essa população, resolveu criar uma secretaria específica para acolher esse público vulnerável. Hoje temos a Secretária Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa, que trabalha e articula as políticas junto à sociedade civil, poder público e os equipamentos municipais. Escolhemos a Bola do Produtor porque identificamos que nas zonas norte e leste recebemos mais denúncias de violência contra idosos”, disse Franciane.

Uma das pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a rede de proteção foi o motorista Joaquim Lopes, 56, que afirmou ser importante que o poder público continue apresentando os canais à população, como o Disque Denúncia 181 e o Disque Direitos Humanos 100. “É preciso proteger os idosos. Um dia, quem sabe, também chegaremos lá”, disse.

Mais atividades – Ainda nesta terça-feira (15/06), às 18h30, o Teatro Amazonas será iluminado na cor violeta em alusão à data. A ação contará com representantes da rede de proteção.

A programação do Junho Violeta da Sejusc iniciou no dia 2 de junho e segue até o dia 28 deste mês. Na última segunda-feira (14/06), servidores da secretaria participaram da operação Levítico, que teve como objetivo cumprir mandados de prisão e realizar diligências domiciliares.

Além disso, no mesmo dia, a Sejusc realizou distribuição de informativos no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), e afixou cartazes em mais de 350 ônibus, da Global e Açaí Transportes, para orientar à população idosa sobre o direito à gratuidade.