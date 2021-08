Sepror e Mapa tratam sobre a produção granjeira no Estado

Na manhã desta quarta-feira (04/08), a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e órgãos vinculados (Idam, Adaf e ADS) estiveram reunidos com representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por videoconferência, para tratar da produção granjeira no Estado e da Instrução Normativa (IN) 56, que trata sobre os procedimentos para registro, fiscalização e controle de estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais.

Foi feito, inicialmente, um balanço das medidas da última reunião, com a criação do plano de ação, para atender à IN 56, sendo esta, uma abertura informal, que trata sobre mudança de exigência de um veterinário, para a liberação da atuação de um técnico rural nas propriedades menores, deixando mais prático obter o Registro de Trabalho (RT).

O titular da pasta, Petrucio Magalhães Junior, falou sobre o compromisso da secretaria em ajudar e incentivar na profissionalização e no crescimento da avicultura no estado.

Outro ponto destacado na reunião é a busca de agentes financeiros para ajudar os avicultores que precisam investir em sua produção. A Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) é uma dessas instituições, onde será providenciada uma reunião para alinhamento do que poderá ser feito, visando incentivos financeiros para os avicultores.

Airton Schneider, secretário executivo adjunto de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas da Sepror, falou sobre a criação de um grupo de trabalho que estará levantando informações e as necessidades dos produtores avícolas.

Capacitação – Ainda foi discutida a possibilidade de realizar, futuramente, capacitações para técnicos e produtores. A sugestão foi proposta pelo secretário Petrucio Magalhães. E pode contar, até mesmo, com um possível intercâmbio em cidades onde a avicultura tem maior potencial.