Servidora pública perde R$ 65 mil após cair no golpe do PIX

De uma hora para a outra, a servidora pública Viviane Honorato, de 30 anos, viu os R$ 65 mil que tinha juntado evaporarem de sua conta. A moradora de Luziânia, no entorno do Distrito Federal, foi vítima do que está sendo chamado de “Golpe do Pix”.

Ao G1, a mulher explica que se cadastrou no serviço de pagamentos bancários há menos de um mês e não imagina como o seu saldo foi parar em apenas R$ 0,58.

Golpe do Pix cresce em Goiás

Já são diversas as denúncias do “Golpe do Pix” no território goiano. O método de pagamento entrou no gosto dos estelionatários por conta da facilidade de realizar transações.

Somente em Rio Verde, no sudoeste goiano, a Polícia Civil afirma ter registrado sete denúncias de moradores que caíram no golpe entre os dias 11 e 21 de maio. Ao todo, o prejuízo passou de 100 mil.

Fonte: Correio 24 horas