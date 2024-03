Servidores da Ufam aderem à greve nacional

Servidores técnicos-administrativos da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estão em greve. A paralisação deve durar por tempo indeterminado.





O objetivo da categoria é cobrar reajuste salarial e reestruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), entre outras reivindicações. A decisão foi tomada em assembleia realizada na instituição e adere a um movimento nacional de greve da classe, que acontece em conformidade com a orientação da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra).

A Associação dos Docentes da Ufam (ADUA) apoiou a greve dos servidores da instituição por meio de uma moção de apoio e solidariedade.