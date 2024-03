Homem que cometia furtos pelo bairro Tancredo Neves é executado a tiros

MANAUS | No final da tarde de terça-feira, (19), um homem de 35 anos identificado apenas como Daniel, foi executado com vários tiros pelo corpo na rua Manoel Ribeiro, do bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.





Moradores da localidade ouviram barulho de tiros e ao saírem de suas casas acabaram encontrando o homem jogado ao chão desacordado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), foi acionada e constatou o óbito.

Segundo informações repassadas por moradores da área, a vítima costumava a realizar diversos furtos em residências pelo local. A morte teria uma relação com os furtos que ele cometia no local.

O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML), e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.