Empreendedores concluem atividades presenciais do programa ‘English Manaus’

Encerrando um ciclo de aprendizado e dedicação, 800 alunos participaram do último “aulão” presencial do programa “English Manaus”, promovido pela Prefeitura de Manaus através da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi). O evento ocorreu nesta terça-feira, 19/3, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona Centro-Sul da cidade.





Após dez meses de imersão no programa, totalizando 200 horas de estudo, os alunos estão prestes a concluir essa jornada rumo à fluência na língua inglesa. O foco do “English Manaus” é proporcionar uma comunicação simples e direta, capacitando empreendedores a lidar com situações cotidianas e a desenvolver as quatro habilidades essenciais: fala, audição, leitura e escrita.

Zilda Lemos, permissionária do shopping Phelippe Daou, é uma das muitas histórias de sucesso que emergem desse programa. Completando todas as etapas do curso, ela está pronta para receber sua certificação geral. Zilda ressalta a qualidade do programa e a competência dos professores.

“Fiquei muito feliz por concluir as aulas do programa. Assistia um pouco todos os dias no meu trabalho, aprendendo com a dinâmica dos professores, que são excelentes e compreendem nossa realidade. Além disso, é ótimo conhecer pessoalmente os professores aqui nas aulas presenciais e tirar dúvidas”, compartilhou a empreendedora.

Financiado pelo Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq) e executado pela Federação Amazonense de E-sports (Faesp), o programa está prestes a concluir essa fase, com a previsão da formatura geral dos alunos em abril deste ano.

Essa conclusão das atividades presenciais representa não apenas um marco para os empreendedores participantes, mas também uma demonstração do compromisso da Prefeitura de Manaus em promover educação e capacitação para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.