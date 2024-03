Novo PAC Saúde inclui mais 13,4 milhões de pessoas na Rede de Saúde Mental do SUS

Mais de 13,4 milhões de pessoas serão incluídas na Rede de Saúde Mental do Sistema Único de Saúde (SUS). A medida faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).





O programa vai construir 150 novos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) em cidades de todas as regiões do país. A meta inicial do programa, de construção de 75 novos Caps, foi dobrada diante do grande número de pedidos – 1.429 propostas de 1.148 municípios. O investimento total é de R$ 339 milhões e os valores unitários variam entre R$ 2,1 e R$ 2,6 milhões, de acordo com o tipo de Caps.

São chamadas propostas habilitadas aqueles projetos que preencheram todos os pré-requisitos do Novo PAC Saúde, passaram por todas as etapas de triagem, mas não foram selecionadas. Na modalidade Caps há 704 propostas que se encaixam nesta categoria e que poderão ser executadas via emendas parlamentares. O prazo para indicações termina amanhã, dia 20. Um guia prático para a aplicação de emendas do PAC Seleções está disponível on-line.

Os Caps atendem pessoas de todas as faixas etárias que apresentam sofrimento mental grave e persistente, incluindo aqueles relacionados ao uso de álcool e outras drogas.