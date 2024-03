‘Cuidando do cuidador’ busca fortalecer a saúde mental de servidores da FCecon

Em meio aos desafios enfrentados diariamente no ambiente de trabalho, os servidores da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) encontram apoio e fortalecimento emocional por meio do projeto “Cuidando do Cuidador”. Criado pelo serviço de Psicologia da FCecon em 2021, durante a pandemia da Covid-19, o projeto visa fortalecer a saúde mental e oferecer suporte em casos de ansiedade, esgotamento profissional e outros distúrbios emocionais.





De acordo com o psicólogo Marcelo Bentes, a pandemia intensificou crises de ansiedade, processos depressivos e transtorno do pânico entre os servidores da FCecon. Em resposta a essa demanda, foram iniciadas terapias grupais, que se mostraram eficazes no fortalecimento emocional da equipe.

O foco dessas terapias é trabalhar técnicas para melhorar o relacionamento interpessoal e a inteligência emocional no ambiente de trabalho. Segundo Bentes, o objetivo é promover momentos de reflexão e relaxamento para a promoção da saúde mental dos servidores, resultando em uma convivência mais harmoniosa entre colegas e uma assistência mais qualificada aos pacientes.

Ruth Mesquita, técnica de enfermagem do serviço de oncologia clínica da FCecon, destaca a importância da terapia grupal para lidar com situações frequentes de estresse em seu trabalho. Ela ressalta que a oportunidade de compartilhar e extravasar as emoções do dia a dia trouxe um alívio significativo. Além das terapias, Mesquita também adota outras práticas para lidar com o estresse, como a musculação e atividades sociais com amigas.

O projeto “Cuidando do Cuidador” representa um compromisso da FCecon em priorizar o bem-estar de sua equipe, reconhecendo a importância de cuidar daqueles que cuidam dos pacientes. Em tempos desafiadores, o suporte emocional torna-se essencial para garantir o equilíbrio e a qualidade no ambiente de trabalho.