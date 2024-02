Sesc quer inaugurar novo hotel em Manacapuru até segundo semestre de 2025

O Sesc está prestes a inaugurar um novo hotel em Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus, previsto para o segundo semestre de 2025. De acordo com a organização, as obras do complexo, situado na Rodovia Manoel Urbano, estão avançando rapidamente.





O empreendimento apresenta diferenciais notáveis, como sua localização privilegiada à beira do Rio Manacapuru, abrangendo uma área de mais de 57 mil metros quadrados, e seu foco em sustentabilidade, refletido na estrutura e acomodações.

Com um total de 65 apartamentos, a unidade oferecerá diversas comodidades, incluindo um centro de convenções, lojas de artesanato e souvenirs, passeios fluviais, restaurante, bares, sala de jogos, sala de musculação, tirolesa de bicicleta, três piscinas, brinquedoteca, salões de jogos infantil e adulto, quadra de tênis e vôlei de areia, além de um playground.

Além disso, o hotel adotará ferramentas tecnológicas para aprimorar a experiência do cliente, como informações digitais sobre hospedagem, passeios e cardápio fornecidas por meio de assistente virtual; check-in e check-out online por meio de um aplicativo; e conectividade 5G.

Com capacidade para acomodar mais de 4 mil hóspedes mensalmente, a iniciativa visa também impulsionar o turismo receptivo no Amazonas, por meio do Turismo Social do Sesc, permitindo a visita de grupos turísticos de diversos estados.

Fonte: g1/Amazonas