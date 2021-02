As sessões híbridas na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) estão suspensas até esta quarta-feira (17). Conforme decreto da casa, o funcionamento dos setores administrativos e demais seguimentos estão funcionando de maneira remota.

O objetivo é reduzir aglomerações durante a pandemia de covid-19. A decisão já está publicada no Diário Eletrônico do parlamento.

O documento foi assinado pelo presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade.