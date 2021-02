Toque de recolher segue até dia 24 em Uarini

Como forma de prevenção à covid-19, a Prefeitura de Uarini (a 560 quilômetros de Manaus) prorrogou o toque de recolher. A medida é válida até o próximo dia 24, das 18h às 6h.

Conforme decreto, supermercados, mercados e mercearias podem funcionar das 6h às 18h, sendo vedado fora do horário o serviço de delivery e drive-thru, devendo ficar de portas totalmente fechadas. Os templos religiosos de segunda a sábado poderão ficar de portas abertas, recebendo cidadãos com no máximo de cinco pessoas, sendo vedado bandas musicais, aparelhagem de som ou equipamento similar.

No domingo, serão permitidas celebrações com no máximo 30% da capacidade limitada. Na feira municipal, haverá o funcionamento das 6h às 18h, com acesso obrigatório de máscara.

O serviço de delivery fica autorizado a funcionar fora do horário do toque de recolher apenas para lanchonetes, pizzarias, sorveterias, bancas de churrasco e drogarias, onde suas autorizações estão prorrogadas.