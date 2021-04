Sinetram amplia agendamento para todas as modalidades do cartão Passafácil

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que a partir da próxima segunda-feira, 03 de maio, os serviços para todas as modalidades do Cartão PassaFacil deverão ser realizados por agendamento on-line. Os atendimentos para emissão da primeira e segunda via, desbloqueio e atualização de cadastro deverão ser agendados por meio do site www.sinetram.com.br ou pelo aplicativo Cadê Meu Ônibus, disponível para Android e iOs.

Para realizar o agendamento, é necessário informar nome completo, e-mail, número de telefone e CPF e selecionar a modalidade do tipo de cartão para qual se deseja atendimento. Em seguida, deve ser escolhido dia, horário e local. Os postos disponíveis para atendimento são a sede do Sinetram, na avenida Constantino Nery, ao lado do Terminal 1; ou o posto de atendimento no shopping Phelippe Daou, ao lado do Terminal 4, na zona Leste da capital.

“O cartão estudantil já estava sendo emitido por agendamento desde o dia 30 de março, agora vamos estender essa facilidade para os demais cartões. Dessa forma, evitamos aglomerações e o processo se torna mais rápido, garantido mais comodidade aos nossos clientes”, destacou o gerente de Bilhetagem, Antônio Zanetti.

Saiba como solicitar o seu cartão Passafacil:

CARTÃO ESTUDANTIL

Para solicitar o cartão estudantil, o beneficiário deve fazer um cadastro no site estudantes.manaus.am.gov.br e aguardar a aprovação da instituição de ensino. Em seguida, é necessário fazer o agendamento pelo site do Sinetram ou pelo aplicativo Cadê Meu Ônibus e no dia escolhido deve apresentar RG e CPF. Em caso de menor de idade, deve ir acompanhado do responsável. A primeira via é gratuita e o cartão é entregue na hora.

VALE TRANSPORTE

O Vale Transporte é destinado aos trabalhadores que recebem auxílio transporte das empresas que possuem vínculo de trabalho. Para isso, é necessário fazer o agendamento pelo site do Sinetram ou pelo aplicativo Cadê Meu Ônibus e no dia escolhido deve apresentar RG e CPF. A primeira via é gratuita e o cartão é entregue na hora.

CARTÃO CIDADÃO

O Cartão cidadão é destinado às pessoas que queiram utilizar o smartcard para realizar o pagamento da tarifa de ônibus e ter acesso ao benefício da integração temporal. A primeira via pode ser solicitada nos postos localizados no terminais de integração e não é necessário realizar agendamento, basta apresentar RG e CPF. Em caso de segunda via, é preciso realizar o agendamento pelo site do Sinetram ou aplicativo Cadê Meu Ônibus.