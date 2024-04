Sinetram oferece serviços gratuitos de transporte no Sambódromo de Manaus

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas – Sinetram estará presente na 4ª edição da Câmara Cidadã, que será realizada nos dias 11 e 12 de abril, quinta e sexta-feira, no Sambódromo de Manaus, com seu ônibus itinerante. Na ação serão oferecidos diversos serviços gratuitos para a população, dentre eles, a emissão de Cartão PassaFácil estudantil e comum, primeiras e demais vias.





O projeto ‘PassaFácil Aqui´, que deu o nome ao ônibus de serviços do sindicato, foi pensado para levar atendimentos itinerantes aos cidadãos, como a emissão de cartão que visa também facilitar o acesso ao sistema de transporte público, eliminando a necessidade de utilizar dinheiro em espécie e permitindo a utilização de ônibus em Manaus de forma mais ágil e segura, com a praticidade da recarga on-line.

Os usuários que desejarem emitir o Cartão PassaFácil deverão ter em mãos documento de RG e CPF.

A Câmara Cidadã começa às 8h e vai até às 16h, no Sambódromo de Manaus.