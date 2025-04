A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), informa que o sistema do Cadastro Único estará indisponível nesta sexta-feira, 11/4. A interrupção ocorrerá devido à extração da base mensal de dados pela Dataprev, como parte do processo de integração das informações de renda do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis).





O serviço voltará a funcionar normalmente a partir da próxima segunda-feira, 14/4.