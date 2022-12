SSP-AM e Seap informa que não há rebelião em unidades prisionais do Estado

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) esclarecem que não procede a informação de rebelião em unidades prisionais do Estado.

A movimentação nas unidades prisionais faz parte do exercício simulado de ruptura do Sistema Prisional (Operação Armagedom), monitorado por diversos órgãos integrados, além da atuação real de todas as equipes necessárias ao acompanhamento, contenção e resolução de crise.

Operações desse tipo são realizadas de forma periódica e contam com a intensificação do policiamento nas áreas pressionais, bem como uma simulação em caso de rebelião, com o objetivo de treinar agentes da SSP-AM, Seap, além de outros órgãos das esferas federal, estadual e municipal.