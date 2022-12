Bandidos aterrorizam clientes de supermercado durante assalto na Cidade Nova

MANAUS – Na noite de quarta-feira, (21), criminosos armados invadiram um supermercado que fica localizado na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

O trio chegou no local já anunciando assalto onde houve muita correria por parte de clientes. No momento da ação criminosa, um dos elementos chegou a atirar contra um quiosque que funciona na parte externa do estabelecimento. Ninguém se feriu.

A Polícia Militar, (PM), esteve no local e recolheu imagens que devem ajuda a Polícia Civil, (PC), a investigar o caso e identificar os suspeitos.

Por Correio da Amazônia