Taiwan tenta resgatar 70 trabalhadores presos em pedreiras após terremoto

Os serviços de resgate em Taiwan estão mobilizados para libertar 70 mineiros que ficaram presos nas duas pedreiras após um terremoto de magnitude 7,5 atingir o território. De acordo com a Agência Nacional de Combate a Incêndios de Taiwan, 64 profissionais estão na pedreira próxima a uma mina de carvão, enquanto outros seis estão em uma segunda localização.





As autoridades ainda não iniciaram o serviço de resgate devido ao risco de novos deslizamentos. Os agentes estão buscando a melhor estratégia para salvar os trabalhadores e evitar mais incidentes.

O terremoto, registrado pela agência meteorológica japonesa, ocorreu às 8h58 no horário local. A região mais impactada foi a ilha Yonaguni, próxima ao epicentro. O desastre resultou em nove mortes confirmadas pelo governo de Taiwan, com 946 pessoas feridas. Três vítimas foram esmagadas por pedras em Hualien, epicentro do tremor.

As operações de busca continuam, com dezenas de pessoas ainda sob os escombros de edifícios e um grupo de 50 pessoas desaparecido enquanto se dirigia a um parque nacional durante o terremoto.

A tragédia também causou danos em estradas, com parte de uma delas desabando e pelo menos nove deslizamentos de terra registrados ao longo da rodovia Suhua, na costa leste de Hualien, de acordo com a Agência Central de Notícias de Taiwan.

Fonte: Uol