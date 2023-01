Tasso Alves mira conquista do Campeonato Brasileiro de Luta de Praia

Treino duro na areia, luta fácil na competição. É com esse pensamento que o amazonense Tasso Alves se prepara para o Campeonato Brasileiro de Luta de Praia (Beach Wrestling) da temporada 2023. O evento acontece no próximo sábado, 21 de janeiro, no Rio de Janeiro. Vale vaga nos Jogos Sul-Americanos de Esportes de Areia 2023, em Santa Marta, na Colômbia.

Tasso, que é capitão da Polícia Militar do Amazonas, é um atleta polivalente. Faixa preta de jiu-jítsu do Club Pina/Japiim e treinado pelo técnico Anderson Alves (Escola Melqui Galvão), ele é supercampeão de judô e luta olímpica (Wrestling). O militar de 34 anos também é competitivo na luta de praia e corre atrás do seu segundo título nacional nessa modalidade esportiva.

“Esse é mais um desafio na minha carreira. Fui campeão brasileiro em 2015 e representei o Brasil no Mundial de 2016 na Croácia, ficando na quinta posição no mundo. A areia é comigo e semana que vem estaremos no Rio de Janeiro representando Manaus, o Amazonas e a Polícia Militar. Vamos para a guerra”, disse o capitão das lutas.

O guerreiro de Manaus conquistou seu primeiro brasileiro de Beach Wrestling competindo na categoria até 70 kg, no ano de 2015, em Maceió. Agora, a batalha será na categoria até 80 kg.

“Sei da dificuldade das competições de luta de praia, mas me sinto preparado física e mentalmente para conquistar um bom resultado e inspirar outros atletas a disputarem os campeonatos de beach wrestling”, enfatizou o lutador, que é o idealizador e organizador do evento Rei da Praia de Beach Wrestling.

Treinamento – Sob o comando do professor e atleta David Moreira, atletas de diferentes pesos e idades das categorias masculino e feminino que praticam o Beach Wrestling treinaram neste sábado (14/01), no complexo esportivo Nossa Praia Sports, na Morada do Sol, em Manaus.

“Agradecemos a direção do Nossa Praia Sports pela cessão do espaço para o treinamento da equipe e em breve também será um espaço para formação de atletas e realização de eventos de luta de praia, que é uma modalidade que cresce em todo mundo”, concluiu Tasso Alves.

Confirmados – Por enquanto, o Brasileiro de Luta de Praia tem apenas três amazonenses confirmados. No masculino, Tasso Alves e Kenedy Pedrosa, e no feminino Ketellen “Keké” Fernandes.