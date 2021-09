TCE-AM retorna com 100% das atividades em regime presencial

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) retorna com 100% do quadro de colaboradores para o trabalho presencial a partir da próxima segunda-feira (20). A decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE-AM nesta quinta-feira (16), por meio da Portaria nº 385/2021.

De acordo com o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello, a decisão de retornar presencialmente com 100% dos colaboradores vem sendo avaliada desde junho deste ano, quando iniciaram os trabalhos de forma híbrida no Tribunal.

“Desde o início do Plano de Retorno Gradual das Atividades Presenciais estamos avaliando os dados estatísticos do estado e dos municípios em relação ao coronavírus, assim como os números da vacinação no Amazonas. Percebemos também a eficácia dos protocolos adotados, por isso, estamos voltando no momento certo”, informou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Para o retorno presencial, a presidência do TCE-AM, em conjunto com a Secretaria Geral e a Diretoria de Saúde, fez um levantamento dos números de colaboradores já vacinados com uma ou duas doses da vacina, de forma a garantir um retorno seguro para todos.

Em casos de sintomas gripais ou testes positivos, o trabalho remoto estará permitido, mediante autorização do chefe imediato, até o dia 31 de dezembro.

Nesta fase do retorno, o atendimento ao público externo estará liberado com o cumprimento de todos os protocolos de segurança definidos na Portaria.

Regras

Com a Portaria publicada ficará estabelecida a jornada de trabalho de 6h diárias. A entrada dos servidores e estagiários deve ocorrer entre 7h e 9h, com registro de ponto feito por lista de presença, para evitar o contato com ponto eletrônico.

Entre as medidas de segurança previstas no Plano estão a aferição da temperatura corporal que não pode ser superior a 37,5 ºC, o uso de máscara e álcool em gel, além do distanciamento social de, no mínimo, um metro entre os servidores nas dependências do TCE-AM.

Outras medidas de prevenção são, a manutenção do ambiente limpo e sanitizado; a limpeza especial e desinfecção das superfícies mais tocadas, tais como: mesas, teclados, mouses, máquinas de pagamentos (banco 24 horas), maçanetas, botões de acionamento, dentre outros, além da limpeza periódica dos aparelhos de ar-condicionado.