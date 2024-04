TCE-AM reúne equipe da Educação para discutir irregularidades encontradas em escola

A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, recebeu a secretária estadual de Educação e Desporto Escolar (Seduc), Arlete Mendonça na manhã desta segunda-feira (1º). A reunião foi para discutir as inspeções a serem realizadas no âmbito da educação pública no Estado, além de resolver questões identificadas durante a última fiscalização do programa Blitz TCE, realizada no dia 15 de março, na Escola Estadual Sólon de Lucena.





De acordo com a secretária Arlete Mendonça, após a realização da Blitz TCE na Escola Estadual, já foram feitos os ajustes no formato das aulas, que estavam sendo realizadas por meio de sistema de rodízio por conta de reparos na instituição. Segundo a secretária, os estudantes que estavam na modalidade híbrida retornaram no dia 25 de março ao formato presencial. A partir desse retorno, a gestão da Seduc pretende demonstrar para a Corte de Contas o comprometimento com as melhorias no serviço de educação à população amazonense.

Estiveram presentes na reunião, o secretário de Inteligência, Sérgio Fontes; o secretário de Controle Externo, Stanley Scherrer; o diretor jurídico, Rafael Albuquerque; a chefe do departamento de Auditoria em Educação, Adrianne Freire e o assessor Jorge Veras, representando o vice-presidente da Corte de Contas, conselheiro Fabian Barbosa.

Inspeção

Com o objetivo de apurar denúncias recebidas pelos canais de comunicação do programa Blitz TCE por supostas irregularidades, o programa realizou, no dia 15 de março, uma inspeção na Escola Estadual Sólon de Lucena. Contando com dez auditores técnicos, a fiscalização apurou junto à gestora da instituição de ensino informações sobre denúncias de obras inacabadas que estariam obrigando a utilização de um sistema de rodízio de aulas e do ensino híbrido em algumas turmas.

Também durante as inspeções, os integrantes da equipe fiscalizaram a infraestrutura da escola, como salas de aula, banheiros, cantina e áreas comuns, bem como a disponibilidade de alimentos no depósito, entre outros.