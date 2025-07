Teca de Manaus tem prêmio inédito de logística que destaca força da Zona Franca

Premiação vai identificar valores e práticas que fazem a diferença para o setor aéreo regional.





Com o objetivo de incentivar práticas sustentáveis, eficiência operacional e a cooperação entre os agentes do setor logístico, o Aeroporto Internacional de Manaus, administrado pela Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, membro da VINCI Airports, lançou o Prêmio Tucandeira de Eficiência Logística. A iniciativa vai destacar o trabalho de empresas e profissionais da cadeia de cargas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

O prêmio vai analisar experiências em oito diferentes áreas: Operador Econômico Autorizado (OEA), Automotivo/Transporte/Duas Rodas, Tecnologia, Metal-Mecânico e Diversos, Geral, Destaque em Importação, Destaque em Exportação e Destaque em Sustentabilidade.

Os vencedores vão receber um troféu e o Selo Tucandeira de Eficiência Logística. O nome do prêmio faz referência à formiga tucandeira, usada no ritual de iniciação do povo Sateré Mawé, símbolo de resistência, disciplina e força – qualidades essenciais no setor logístico.

O Teca de Manaus funciona 24 horas por dia. Em 2024, o local movimentou 140 mil toneladas de cargas, escoando produtos da Zona Franca para outras regiões do país e para o exterior.

Desde que assumiu a administração do aeroporto, a Concessionária dos Aeroportos da Amazônia vem investindo em equipamentos, segurança e novos processos. As melhorias ajudaram a reduzir em mais de 10% o tempo médio de liberação de cargas, que agora deixam o terminal em até 48 horas após a chegada.

“A premiação é uma ferramenta importante para identificar e valorizar práticas e profissionais que fazem a diferença no setor de cargas aéreas, fomentando ainda mais esse segmento tão essencial para a nossa região”, disse o Gerente Cargo do Terminal de Cargas, Thiago Brandão.

Sobre o Aeroporto de Manaus

O Aeroporto de Manaus, integrante da rede VINCI Airports, localizado no maior estado do Brasil, o Amazonas, é um dos principais aeroportos da Região Norte do país.

Sobre a VINCI Airports

Principal operadora privada de aeroportos do mundo, a VINCI Airports opera mais de 70 aeroportos em 13 países. Graças à sua experiência como integrador global, a VINCI Airports desenvolve, financia, constroi e administra aeroportos, fornecendo sua capacidade de investimento e seu know-how na otimização do desempenho operacional, modernização de infraestruturas e gerenciamento de suas operações e transição ambiental. A VINCI Airports é a primeira operadora aeroportuária a se comprometer com uma estratégia ambiental internacional global em 2016, para atingir a meta de emissão líquida zero em toda a sua rede até 2050.