Toque de recolher segue até dia 15 em Benjamin Constant

Para diminuir o risco de contágio, a Prefeitura de Benjamin Constant (a 1.118 quilômetros de Manaus), prorrogou o decreto que restringe a circulação de pessoas no município. O documento é válido até a próxima segunda-feira (15) e faz parte do enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus.

Segundo o decreto, ficam prorrogadas até o dia 15 de fevereiro os efeitos dos decretos que restringem a circulação de pessoas por 24 horas, além de outras determinações. Lojas de materiais elétricos e de construção podem funcionar somente na modalidade delivery, com funcionamento até 18h. Podem funcionar na modalidade delivery restaurantes, lanchonetes e bares, registrados como restaurante, no horário de 6h às 20h, sendo vedado o consumo no estabelecimento.

Feiras e mercados públicos, que comercializem produtos in natura, podem funcionar, respeitado o limite máximo de 50% de sua capacidade, ficando vedado o consumo no local, com funcionamento restrito ao período de 5h às 12h.

As atividades comerciais estão suspensas. Os comércios com permissão para atuar na modalidade delivery devem procurar a Secretaria de Administração e Planejamento para credenciamento de seus entregadores.