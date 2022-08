Tradicional ‘Feira de Flores de Holambra’ estará de volta a Manaus, em setembro

A exposição, que já tem uma tradição na cidade e um público que aguarda por sua chegada, terá mais de 200 espécies entre flores, mudas e plantas ornamentais a preços acessíveis, além de atrações musicais e artísticas.

Após dois anos sem ser realizada, a ‘Feira de Flores de Holambra’ volta ao calendário de eventos de Manaus, com grande variedade de plantas para jardins e ornamentação vindas da cidade de Holambra, São Paulo e, atrações culturais como nas edições anteriores.

A nova Feira de Flores acontecerá entre os dias 16 de setembro e 02 de outubro na Praça da Saudade, Centro, das 09h às 21h, diariamente e com entrada gratuita.

A exposição, que já tem tradição e um público fiel na cidade, terá mais de 200 espécies entre flores, mudas e plantas ornamentais como violetas, jasmins, lírios, bonsais, begônias, bromélias, orquídeas e muito mais.

As flores e plantas serão comercializadas a preços acessíveis. Também será feita a comercialização de produtos relacionados à jardinagem, adubos e fertilizantes.

A estimativa de público, considerando os 17 dias de feira, é de 150 mil pessoas. O número é embasado em estudos realizados pela franquia na capital amazonense.

Atrações musicais

A ‘Feira de Flores’ também contará com atrações musicais de diversos estilos, exposições de artes, programação educacional sobre temas variados como jardinagem, saúde e paisagismo, espaço kids, espaço gastronômico e segurança durante todo o evento.

A realização do evento é uma parceria entre a empresa UNIFLORES HOLAMBRA e a Entidade Beneficente Casa da União – Fonte de vida e contará com o apoio de diversos órgãos como: SEMMAS, ADAF, MAPA, IMMU, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, ADS, Sepror, SEMULSP, Prefeitura de Manaus.

Segundo o coordenador do evento, Vladimir Passos, os recursos obtidos com a feira serão destinados para ações beneficentes e sociais. “Além disso, o objetivo de cada edição é oferecer às famílias amazonenses, uma opção saudável de entretenimento e contribuir com o desenvolvimento de uma cultura de consumo de produtos relacionados a jardinagem e paisagismo, fortalecendo assim o mercado local”, destacou.

Programação Cultural na primeira semana da Feira de Flores:

Dia 16/09: Maracatú Eco da Sapopema

Dia 17/09: Apresentação musical com o violonista Robert Ruan e também o grupo All to all.

Dia 18/09: Recital de poesia e música