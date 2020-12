Traficante morre durante troca de tiros com a PM, no Monte das Oliveiras

MANAUS – Policiais militares da Força Tática do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) apreenderam, na noite de quarta-feira (02), uma arma de fogo no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Na ação, os policiais revidaram disparos efetuados por um infrator em perseguição e o atingiram, enquanto outros dois comparsas dele fugiram. O infrator ferido foi socorrido e conduzido ao SPA do Conjunto Galileia, porém veio a óbito.

Segundo os policiais, a equipe estava em patrulhamento ostensivo no Monte das Oliveiras, por volta das 23h, quando visualizou três homens em atitude suspeita. Com a aproximação da viatura, os três saíram em fuga, sendo acompanhados a pé pelos policiais. Um dos suspeitos efetuou disparo de arma de fogo contra a equipe, que revidou a agressão, atingindo o atirador, que caiu no chão, enquanto os outros dois conseguiram escapar.

Os policiais prestaram socorro ao ferido, que foi levado para atendimento médico no SPA do Conjunto Galileia. Entretanto, ele não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

Os policiais encontraram com o suspeito um revólver Taurus, calibre 38, numeração suprimida e com três munições deflagradas e duas intactas. O armamento foi entregue no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso teve prosseguimento.