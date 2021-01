Traficante que matou jovem de 20 anos durante tiroteio no Valparaiso é preso

MANAUS – Uma ação rápida dos policiais militares da 30° Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), colocou atrás das grades, Janderson Carlos Santos Costa, 24 anos, o acusado matou o jovem de 20 anos identificado como Victon Henington da Silva Carvalho, na rua Maquaré, Comunidade Valparaiso, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Janderson confessou ter matado o jovem a tiros após um ataque a uma boca de fumo que existe na área onde traficantes de dentro da cadeia, teriam ordenado a posse do local. A vítima estava no local conversando com amigos, quando o acusado chegou na área junto com outros comparsas já atirando.

A polícia conseguiu prender o acusado minutos depois com a arma utilizada no crime. O caso foi apresentado na Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS).

Por Correio da Amazônia