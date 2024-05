Trecho da Eduardo Ribeiro será interditado para missa de Corpus Christi

A Prefeitura de Manaus vai interditar a avenida Eduardo Ribeiro, no trecho entre a avenida 7 de Setembro e a rua Saldanha Marinho, a partir das 22h desta quarta-feira, 29/5, para a realização da missa de Corpus Christi, que ocorrerá na quinta-feira, 30/5, às 16h. Além da celebração, será realizada também uma procissão, no mesmo dia, que contará com interdições temporárias em outras vias do Centro da cidade.





Com a interdição, os veículos que trafegam na avenida 7 de Setembro podem converter para a avenida Eduardo Ribeiro em direção à rua Floriano Peixoto; por sua vez, os veículos que trafegam na rua Saldanha Marinho devem seguir em frente ou converter à direita para a avenida Eduardo Ribeiro (em direção à praça do Congresso).

O IMMU vai monitorar a movimentação dos fiéis com o efetivo de agentes de trânsito posicionados em postos fixos, em viaturas e motos. Os agentes de trânsito acompanharão o trajeto da procissão para dar segurança aos pedestres e orientar os condutores a desviar do público.

A procissão sai da igreja da Matriz, às 17h45; segue pelas avenidas Eduardo Ribeiro, 7 de Setembro, Joaquim Nabuco, rua 10 de Julho, voltando para Eduardo Ribeiro até a esquina da rua Saldanha Marinho.

Não haverá necessidade de interromper o fluxo de veículos antes da procissão. As interdições ocorrem somente durante a passagem do público, deixando o trânsito liberado em seguida.