UEA divulga edital de especialização em Odontopediatria

Com um total de 12 vagas, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) segue com inscrições abertas para especialização em Odontopediatria, até o dia 20 de abril, e devem ser feitas, exclusivamente, via e-mail ([email protected]).





O curso tem o intuito de formar profissionais odontopedriáticos, por meio de atendimentos em recém-nascidos, crianças e adolescentes, com foco educativo-preventivo, abordando concepções e técnicas na área da Clínica Odontopediátrica.

Sobre o curso

O curso terá a duração de 24 meses, com carga horaria de 856 horas e acontecerá na Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas, localizada na avenida Carvalho Leal, 1.777, Cachoeirinha. As aulas acontecerão entre quarta e sexta-feira, das 14h às 18h e das 18h às 22h. E aos sábados, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Quem pode participar

Poderão se inscrever graduados em Odontologia e somente serão considerados os diplomas e certificados conferidos na forma da legislação vigente. Para formados em universidades estrangeiras, somente serão aceitos diplomas de graduação expedidos nos termos dos § 2º e 3º do art. 48 da Lei nº 9.394/96.

Edital: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=11683