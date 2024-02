USP libera 900 livros gratuitos para download

A Universidade de São Paulo (USP) acaba de presentear o público com uma verdadeira biblioteca digital de acesso gratuito, disponibilizando 900 livros de diversas temáticas para download. Essas obras abrangem áreas tão diversas como saúde, engenharia, turismo, educação, entre outras, atendendo a uma ampla gama de interesses acadêmicos e pessoais. Além disso, a USP também liberou mais de 7.400 publicações de mais de 60 países, incluindo jornais e revistas sobre gastronomia, esporte, entretenimento e muito mais.





Para facilitar o acesso a esse vasto tesouro de conhecimento, a universidade oferece uma plataforma online simples e intuitiva. Os interessados podem acessar os materiais gratuitos, incluindo os livros, as publicações internacionais e os periódicos científicos da USP, através de dois sites principais: o Portal de Livros Abertos da USP e o Portal de Revistas.

O Portal de Livros Abertos da USP, inaugurado em 2016, está disponível tanto para usuários da universidade como para o público em geral. Sem necessidade de cadastro, os usuários podem facilmente localizar a obra desejada e baixar o arquivo em PDF para leitura em computadores, celulares, tablets ou leitores de livros digitais.

Já o Portal de Revistas, também mantido pela USP, requer um simples cadastro com login e senha. No entanto, o processo é rápido e descomplicado, proporcionando acesso a uma ampla variedade de periódicos científicos e acadêmicos.

É importante ressaltar que a USP disponibiliza esses materiais gratuitos exclusivamente para fins de pesquisa, conhecimento e estudo. Portanto, a venda ou reprodução não autorizada das obras é estritamente proibida, garantindo que esses recursos valiosos sejam utilizados de maneira ética e responsável.

Com essa iniciativa, a Universidade de São Paulo reafirma seu compromisso com a democratização do conhecimento e o avanço da educação, tornando o acesso à informação mais acessível e inclusivo para todos os interessados.

Fonte: Só Notícia Boa