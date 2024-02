Isabelle explica por que abriu mão da liderança: “Bia não ia ceder”

Isabelle, participante do BBB 24, surpreendeu os telespectadores ao abrir mão da liderança em favor de sua colega Beatriz. Após vencerem juntas a prova do Líder de resistência, as duas precisavam decidir quem ocuparia o posto e quem levaria o prêmio em dinheiro. Em uma decisão tomada após horas de conversa, Isabelle optou por ceder a liderança, garantindo que Beatriz assumisse o papel enquanto ela ficaria com a quantia em dinheiro.





Ao explicar sua decisão aos demais brothers, Isabelle revelou que considerou a personalidade determinada de Beatriz, percebendo que seria difícil chegar a um consenso sem que uma delas cedesse. “Conhecendo a Bia, ela não ia ceder. A gente ia perder tempo, e aí ia ser outra dupla que ia ser líder, então alguém tem que ceder. Não dava, tem que ser feito. Mas eu acho que vai dar tudo certo no final”, desabafou a dançarina.

A reação dos outros participantes foi de apoio e compreensão, reconhecendo a grandeza do gesto de Isabelle. Alane, uma das colegas de confinamento, destacou o caráter inspirador da atitude da participante, prevendo que sua decisão teria um impacto positivo no futuro. “Eu tenho certeza que isso ensinou muita gente. Foi inspirador, de verdade. Talvez você não entenda o poder disso agora, mas lá para frente você vai entender”, consolou Alane.

Após tomar a difícil decisão, Isabelle não conseguiu conter as emoções e desabou em lágrimas no Quarto Magia. Foi então que Davi, outro participante, se aproximou para confortá-la, destacando sua força e importância dentro e fora do programa. “Você é uma mulher que tem história para contar. O Brasil te ama, o Brasil gosta de você, entendeu? A gente não pode decepcionar o povo que gosta de você, o povo da sua terra, que quer ver você bem”, expressou Davi, ressaltando o apoio e a admiração que Isabelle conquistou ao longo de sua jornada.

Com palavras de incentivo e conforto, Davi lembrou a Isabelle de sua resiliência e determinação, encorajando-a a seguir em frente com confiança. “Deus tem o melhor para você lá na frente. Não fica triste, não fica cabisbaixa. Não mostra pro inimigo que sua fraqueza é essa e que ele vai conseguir te derrubar nesse pontinho fraco. Você é mais forte, você é guerreira, você veio do seu povo lá, trouxe sua cultura para dentro do BBB”, concluiu, mostrando apoio inabalável à colega em um momento de vulnerabilidade.

