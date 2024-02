Polícia prende dupla e apreende cinco motocicletas adulteradas na zona Leste

MANAUS | Policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), em conjunto com o Comando de Policiamento de Área (CPA) Leste e 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), deflagraram ação policial que resultou nas prisões de pessoas e na apreensão de cinco motocicletas adulteradas no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.





Na ocasião, Jonathas Araújo da Silva, 21, foi preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Art. 311, do Código Penal), ao ser localizado em posse de uma motocicleta com a placa adulterada.

Já Mayra Fernanda Lima Oliveira, 26, possuía mandado de prisão em razão de sentença condenatória de 5 anos e 10 meses em regime semiaberto por tráfico de drogas, decretada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, a operação teve como objetivo localizar motocicletas furtadas, roubadas e adulteradas. A fiscalização ocorreu em 10 oficinas nas avenidas Mirra, Brigadeiro Hilário Gurjão e Itaúba, na zona leste da cidade.

“Foram montadas barreiras em nesses pontos na zona leste, onde as motocicletas eram analisadas. Jonathas foi parado na barreira de fiscalização e verificado que ele tinha colocado uma fita na placa do veículo”, informou Barreto.

Jonathas Araújo da Silva e Mayra Fernanda Lima Oliveira foram conduzidos à sede da DERFV, e ficarão à disposição da Justiça.