Vacina contra dengue será ofertada em sete unidades de saúde neste sábado, 6/4

A Prefeitura de Manaus informa que as crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos, podem ser vacinadas contra a dengue neste sábado, 6/4, em uma das sete unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que estarão funcionando das 8h às 12h.





O esquema vacinal da Qdenga é composto por duas doses com intervalo de 90 dias entre cada dose.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, reitera a importância da vacina para permitir o fortalecimento da imunidade contra os quatro tipos de vírus da dengue.

“Esse imunizante é fundamental para criar uma barreira contra a doença, protegendo o organismo de reinfecções, por isso reforçamos que o público dos 10 aos 14 anos seja vacinado”, enfatiza a secretária.

A Semsa prossegue administrando o imunizante de forma isolada, respeitando o período de 24 horas entre as vacinas de rotina, dentre as quais os imunobiológicos contra Hepatite B, HPV, Meningocócica ACWY e Antitetânica.

Quando as crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos precisam receber os imunobiológicos atenuados, como é o caso das vacinas contra Febre Amarela, Varicela e Tríplice Viral, é necessário esperar 30 dias para receber esses imunizantes.

Esses cuidados estão alinhados com as orientações do Ministério da Saúde, que também recomenda que a oferta da Qdenga seja realizada em unidades com maior capacidade de acolhimento ao público, devido à necessidade de observar o usuário por um período de 15 a 30 minutos.

Durante a semana, a Qdenga é ofertada em mais de 70 estabelecimentos de saúde, cujos endereços e horário de funcionamento podem ser conferidos por meio do link: https://bit.ly/salasvacinaqdenga.

Confira as unidades de saúde em funcionamento neste sábado, 6/3

zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul (que funciona das 8h às 18h aos sábados, domingos e feriados)

USF Major PM Sálvio Belota – Rua João Monte Fusco (antiga rua das Samambaias), nº 786, Santa Etelvina

zona Sul

USF Dr. José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores

zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1