Projeto ‘A Roda de Capoeira da Eduardo Ribeiro’ celebra o legado de Mestre Pastinha

Durante o mês de abril, o projeto ‘A Roda de Capoeira da Eduardo Ribeiro’, experiência voltada à preservação, resistência e salvaguarda da Capoeira no Amazonas, chega com duas programações especiais para o público durante os dias 7 e 21 de abril.





O evento acontece na avenida Eduardo Ribeiro, a partir das 8h30.

Essa é mais uma edição do projeto que é contemplado em um dos editais da Lei Paulo Gustavo, executado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Este ano, a iniciativa ganha um significado especial ao comemorar o aniversário do Grande Mestre Pastinha, que completaria 135 anos no dia 5 de abril.

O mestre Canário, coordenador da Frente Unida Capoeira Tradicional do Amazonas, destaca a importância da capoeira como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado e do Município de Manaus, ressaltando o compromisso de promover o acesso à cultura para a população.

A programação promete uma experiência enriquecedora para os participantes. Neste domingo (07/04), o evento contará com uma vivência feita pelo Mestre Cabecinha de Angola, fundador da Escola de Capoeira Angola Malungo, que compartilhará sua trajetória e a importância da Capoeira Angola em sua formação e na de seus alunos.

Em seguida, será realizada a roda em homenagem ao Mestre Pastinha, com cantigas tradicionais que lembram sua trajetória. A dinâmica permitirá a todos os presentes jogar e trocar experiências. O dia será finalizado com samba de roda e um almoço para os participantes.

Mestre Pastinha deixou um legado inestimável para a capoeira, sendo pioneiro na organização da Capoeira Angola em Salvador, Bahia. O “Velho Mestre”, como também era conhecido, trabalhou e empenhou-se pelo crescimento da Capoeira Angola quase sempre sem qualquer apoio ou incentivo. Sua dedicação e empenho pelo crescimento da capoeira são lembrados e celebrados por todos os amantes dessa arte.

No dia 21 de abril, a programação continua com uma palestra sobre a importância do Mestre Pastinha e seu esforço para a preservação da Capoeira Angola. O evento terá início às 08h30 com um café da manhã, seguido pela palestra, roda de Angola e finalizando a programação com muito samba de roda durante o almoço.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/RZWHXojrVnPzmsLU6.